Общество

Сотрудники псковского Россельхознадзора вернули в Республику Беларусь девять поросят

В праздничные выходные в Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации (ППУ «Долосцы», ППУ «Лобок») запрещен ввоз 400 килограммов рыбной, молочной и мясной продукции белорусских производителей, а также 9 поросят. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Причиной запрета ввоза рыбной, молочной, мясной продукции послужило отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на сыр и колбасу, подтверждающих безопасность и происхождение товара, а также отсутствие в транспортном средстве холодильного оборудования. Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ белорусские предприятия ОАО «Витебский мясокомбинат», УПП «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Щучинский маслосырзавод» оказались в списках поставщиков, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию Российской Федерации. А предприятия «Чуп-Бел-Мол» не включено в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку, хранение подконтрольных товаров, перемещаемых между государствами-членами Евразийского экономического союза.

Также был запрещен ввоз 9 поросят, перевозка которых осуществлялась в багажном отделении легкового автомобиля без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, а также корма и питьевой воды. В ходе проведения ветеринарно-санитарного осмотра инспекторами управления выявлено отсутствие у животных средств идентификации – бирок или клейм.

Перемещение рыбной, молочной, мясной продукции, а также животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате в Республику Беларусь.