Более 1,4 тыс. псковичей в 2018 году обратились за госуслугами Пенсионного фонда в МФЦ

Чтобы получить услугу пенсионного фонда сегодня необязательно лично обращаться в ПФР по месту жительства. Большинство услуг доступны в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Получить услугу можно в любом МФЦ региона вне зависимости от района прописки, что особенно удобно для работающих граждан. В городе Пскове МФЦ работает по адресу: Псков, улица Белинского, 77А. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по Псковской области.
Поданные в МФЦ заявления без задержек поступают в ПФР, где в установленные законом сроки выносятся решения, так же, как если бы гражданин обратился непосредственно в пенсионный фонд.
УПФР в городе Пскове и Псковском районе сотрудничает с многофункциональным центром начиная с 2014 года. За время совместной работы существенно расширился перечень услуг ПФР, оказываемых чрез МФЦ. Сегодня жители города и района и могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР:
Из 1443 обращений самое большое количество касалось выдачи СНИЛС, получения сертификата и распоряжения средствами материнского капитала, информирования о состоянии ИСЛ, выдачи справок о размере пенсии.
В рамках совершенствования работы по оказанию государственных услуг населению специалисты ПФР регулярно проводят теоретическое и практическое обучение сотрудников МФЦ по порядку предоставления услуг пенсионного фонда, знакомят с новациями в пенсионном законодательстве.
Эффективное сотрудничество МФЦ и пенсионного фонда продолжается, благодаря чему государственные услуги становятся доступнее для жителей города и района.