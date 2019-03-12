Общество

Более 1,4 тыс. псковичей в 2018 году обратились за госуслугами Пенсионного фонда в МФЦ

Чтобы получить услугу пенсионного фонда сегодня необязательно лично обращаться в ПФР по месту жительства. Большинство услуг доступны в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Получить услугу можно в любом МФЦ региона вне зависимости от района прописки, что особенно удобно для работающих граждан. В городе Пскове МФЦ работает по адресу: Псков, улица Белинского, 77А. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Поданные в МФЦ заявления без задержек поступают в ПФР, где в установленные законом сроки выносятся решения, так же, как если бы гражданин обратился непосредственно в пенсионный фонд.

УПФР в городе Пскове и Псковском районе сотрудничает с многофункциональным центром начиная с 2014 года. За время совместной работы существенно расширился перечень услуг ПФР, оказываемых чрез МФЦ. Сегодня жители города и района и могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР:

Выдача государственного сертификата на материнский капитал;

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала;

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в т.ч. прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата СНИЛС;

Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

Установление ежемесячной денежной выплаты;

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов;

Прием, рассмотрение заявлений застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним;

Установление страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии;

Выплата страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии;

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

Из 1443 обращений самое большое количество касалось выдачи СНИЛС, получения сертификата и распоряжения средствами материнского капитала, информирования о состоянии ИСЛ, выдачи справок о размере пенсии.

В рамках совершенствования работы по оказанию государственных услуг населению специалисты ПФР регулярно проводят теоретическое и практическое обучение сотрудников МФЦ по порядку предоставления услуг пенсионного фонда, знакомят с новациями в пенсионном законодательстве.

Эффективное сотрудничество МФЦ и пенсионного фонда продолжается, благодаря чему государственные услуги становятся доступнее для жителей города и района.