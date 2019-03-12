Общество

Псковская городская поликлиника приглашает псковичей на выездную диспансеризацию и профмедосмотры

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Мобильный ФАП автобус (номер В 862 КР) будет работать с 18 марта по 22 марта, с 25 марта по 29 марта на территории «Семейного Магнита»(ул.Труда,37а). Время работы с 10.00 до 14.00.

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

- опрос (анкетирование);

- антропометрию;

- измерение АД;

- измерение внутриглазного давления;

- ЭКГ;

- выдача направления на анализы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Телефон отделения профилактики 53-62-14.