Псковская городская поликлиника приглашает псковичей на выездную диспансеризацию и профмедосмотры

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.
Мобильный ФАП автобус (номер В 862 КР) будет работать с 18 марта по 22 марта, с 25 марта по 29 марта на территории «Семейного Магнита»(ул.Труда,37а). Время работы с 10.00 до 14.00.
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:
- опрос (анкетирование);
- антропометрию;
- измерение АД;
- измерение внутриглазного давления;
- ЭКГ;
- выдача направления на анализы.
Телефон приемной главного врача 53-49-42.
Телефон отделения профилактики 53-62-14.