Общество

Воспитанники Пушкиногорской школы-интерната посетили Австрию в рамках сотрудничества с ассоциацией «Маленькие сердца»

Воспитанники Пушкиногорской санаторной школы-интерната Злата Федорова (4 класс), Софья Федорова и Владимир Петров (5 класс) в составе делегации из 10 юных представителей Псковской области побывали в Австрии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Совете профсоюзов.

Поездку для детей организовала президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер.

«После поездки осталось много незабываемых впечатлений. Нас было двадцать детей, десять из России и десять с Украины. Самое красивое в Австрии - это горы, когда я смотрел на них, у меня захватывало дыхание. Нас учили кататься на лыжах на горнолыжном курорте. Мы ходили в зоопарк, музей, океанариум, в мастерскую глиняных изделий, где я сам на специальном станке сделал из глины кувшин. Я очень подружился с ребятами. Нас вкусно кормили и подарили подарки. Я хочу сказать спасибо нашему переводчику Патрику, Паскаль Вайер и всем, кто организовал и сопровождал нас в поездке», - рассказал участник поездки Владимир Петров.

Добавим, что недавно президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер, давний и надежный партнер Псковского областного отделения Российского детского фонда, вновь посетила Пушкиногорскую санаторную школу - интернат. Фонд выделил 80 тысяч рублей на оздоровительные сборы трав, ароматические масла, электрические чайники, термосы, кружки, подносы. А школа собственными силами оборудовала специальное помещение - фиточайную, где ребята проходят оздоровление.

Также в ходе последнего визита Паскаль Вайер в Пушкиногорскую санаторную школу-интернат обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества, в частности, проблема капитального ремонта соляной комнаты. Благотворительница поддержала идею проведения ремонта, до конца марта школа подготовит заявку на проект, к реализации которого Паскаль Вайер планирует привлечь спонсоров.