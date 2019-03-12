Общество

В феврале в Великих Луках произошло 23 пожара, пострадавших нет

В течение февраля в городской отдел надзорной деятельности и профилактической работы Великих Лук поступило 23 сообщения о происшествиях, связанных с пожарами. Зарегистрировано 13 пожаров, подлежащих государственному статистическому учету и 10 иных происшествий. Погибших и пострадавших при пожарах людей не зарегистрировано. Об этом шла речь в ходе общегородского совещания в администрации Великих Лук.

Об итогах работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в феврале текущего года сообщил председатель комитета по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе Николай Шмоткин. Он отметил, что чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера в этот период не случилось. На пожарах и водных объектах города гибели людей не было.

«Напомню, что на территории города действует запрет выхода на лед, соответствующее распоряжение КЧС и ПБ города было издано 27 февраля 2019 года, - добавил председатель комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и МР. - По состоянию на 11 марта толщина льда на реке Ловать в городской черте составляет от 8 до 15 см, появились первый промоины. Вскрытие реки от ледового покрова ожидается во второй декаде марта».

С 25 по 29 марта будет организовано обучение руководителей и лиц уполномоченных на решение вопросов в области ГО, которое проведут преподаватели УМЦ Псковской области. Списки учебных групп подготовлены, соответствующие информационные письма в адрес руководителей организаций, чьи сотрудники запланированы на обучение, направят не позднее 19 марта.