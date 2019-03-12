Общество

Участковый пункт полиции на Алехина, 5 может переехать в связи с неисправной канализацией

Участковый пункт полиции на улице Алексея Алехина, 5 в Пскове, «утонувший» в канализационных стоках, может переехать в новое помещение. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, пустующий пункт полиции сегодня, 13 марта, в рамках контрольного выезда на округ депутата городской Думы Григория Стороненкова, посетил глава Пскова Иван Цецерский.

Участковый пункт полиции был открыт примерно год назад, планировалось, что в этом помещении будут находиться участковый полицейский и уполномоченный по делам несовершеннолетних. Какое-то время пункт работал, но возникли проблемы с канализацией, из-за чего помещение было затоплено и по сути утрачено.

Депутат Григорий Стороненков предложил несколько вариантов решения вопроса, в частности, ремонт помещения или предоставление нового кабинета. В ходе осмотра помещения выяснилось, что причина неоднократных аварий кроется в плачевном состоянии дворовой канализации - ее нужно полностью ремонтировать.

Чтобы привести трубы в порядок, нужно прокопать 50-70 метров. «Это напрямую влияет на жизнь людей. Вопрос должен быть решен в первую очередь», - заявил Иван Цецерский, добавив, что, если цена вопроса - до 100 тысяч рублей, то его можно решить достаточно быстро, поскольку не надо будет объявлять аукцион.

Что делать с пунктом для участкового, в рамках сегодняшнего выезда так и не решили, но предпочтение было отдано поиску нового помещения. Сначала решено заняться проблемой с канализацией.