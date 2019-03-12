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Общество

Будут и деньги, и яхты - жители Гдовского района хотят смягчить погранрежим

13.03.2019 19:57|ПсковКомментариев: 0

Жители Гдовского района хотят смягчить требования к пограничной зоне. Говорят, эти условия не дают муниципалитету развиваться и зарабатывать. Псковская Лента Новостей выяснила что, по мнению местных жителей, мешает району процветать, и что они делают, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

В Гдовском районе местные жители выступают за «либерализацию» требований к пограничной зоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил помощник одного из депутатов Гдовского районного Собрания, архитектор по экологическим видам строительства Сергей Ерофеев. Сергей живет на территории муниципалитета, на берегу Чудского озера, около 10 лет. В Гдове мужчина производит био- и сыромолочную продукцию и строит дома из соломы и сена (хутор «Утешение»).

 
Источник: личный архив героя публикации

«Я купил в Гдове участок, чтобы развивать здесь строительство экологически чистых домов, экономных по изготовлению и содержанию. В России порядка 10-15 тысяч человек, заинтересованных в такой технологии. Они приезжают, чтобы изучить преимущества моих домов, - отмечает архитектор. - Однако неместному попасть сюда и находиться здесь, как и местному вести тут бизнес, - чревато проблемами. А все потому, что Гдов - в пограничной зоне».

Строительство дома из сена. Источник: личный архив героя публикации

По соответственному постановлению областных властей, Гдов находится в пограничной зоне. В Гдовском районе в нее входит окаймляющий Чудское озеро участок суши, ширина которого - 5 километров.

Нет опасности, есть - проблемы

«Причем сама же граница идет по озеру, в 20 километрах от Гдова. И от этого не хотят отталкиваться, чтобы сделать жизнь местного населения максимально удобной, Причем, уверяю, здесь злоумышленников можно отслеживать с помощью технических средств, видеонаблюдения. У нас никто никогда не видел ни одного перебежчика. Тут опасности в этом плане как таковой просто нет, - уверяет Сергей Ерофеев. Почти все нарушения, приведенные в сводках, - принадлежат мирным рыбакам или дачникам, забывшим документы».

Источник: личный архив героя публикации

По данным пограничников, в 2018 году 11% правонарушений, относящихся к пограничной сфере, приходится на Гдовский район. Лишь на севере границы тогда задержали около 430 нарушителей.

«Если же кто-то с нашей стороны пересечет эстонскую границу - на том побережье ему могут впаять штраф около 5 тысяч евро и не дать лет 10 въезжать в Евросоюз, - констатирует помощник депутата. - К тому же куда проще по суши пересечь границу, а не переплывать столько километров воды».

Напротив Гдова ширина Чудского озера - примерно 40 километров.

«К слову, в Эстонии вообще нет пограничной зоны как таковой. Там, в отличие от Гдова, нет пропусков, не нужно везде обязательно носить с собой паспорт и можно без проблем развивать любой бизнес. А у нас хозяйственная деятельность регламентируется, - подмечает Сергей. - Причем даже не законом, а приказом ФСБ, по которому в Гдове нельзя даже работать в вечернее и ночное время, пока все не согласуешь».

Правила въезда, пребывания и деятельности, установленные в пограничной зоне, зафиксированы в приказе ФСБ России «Об утверждении Правил пограничного режима» (№ 454 от 07.08.2017).

«Никто приезжать не будет, так и свои все уедут»

 «А Гдов же, по сути, - транзитный город, но, поскольку тут пограничная зона, приезжего могут за какую-то мелочь задержать на несколько часов и оштрафовать рублей на 500 или даже на 5 тысяч, - говорит архитектор. - А ведь, чтобы оказаться здесь, туристам, например, надо еще и заочно, за месяц, списки с паспортными данными сдать. Из-за такого отношения в Гдов мало того, что никто приезжать не будет, так и свои все уедут».

Со слов Сергея Ерофеева, условия пограничной зоны ежегодно приводят к уменьшению численности населения муниципалитета, на 200 - 300 жителей. По данным за 2018 года в Гдовском районе зарегистрировано около 3,5 тысячи человек.

«Но наш район может развиваться. Правда, лишь за счет туризма, но из-за требований к пограничной зоны инвесторы и туристы к нам не идут в таких количествах, в которых должны, и мы лишаемся возможности участвовать во всяких европейских программах, - негодует архитектор. - То есть пока свой туристический потенциал мы задействуем только на 15% и не можем выполнить прошлогодний майский указ Путина, по которому надо развивать свои территории».

Такой указ президента Российской Федерации Владимира Путина называется - «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

И деньги, и яхты, и картинг…

«Сейчас о выполнении требований этого указа уже во всю собирают информацию. Поэтому наши депутаты согласились направить письмо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, в Псковское областное Собрание и начальнику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, генерал-майору Андрею Парамонову. Далее - председатель псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг будет пробовать донести нашу просьбу до директора ФСБ России Александра Бортникова, - отмечает Сергей. - В этом письме наши депутаты просят временно приостановить действие пунктов соответствующего приказа ФСБ, касающихся хозяйственную и организационную деятельность района на суше. К этой деятельности пограничники вообще не должны иметь отношения, зачастую они технически не могут ее согласовать».

На сессии Гдовского районного Собрания, прошедшей 27 января 2019 года, такую инициативу поддержало 9 депутатов из 13.

То самое голосование депутатов Гдовского районного Собрания. Источник: группа во «ВКонтакте» «Граждане Гдовского края»

«И если наше предложение наконец-таки везде одобрят, бюджет района увеличится раз в 5, причем за год. Это будет легко: Чудское озеро - бренд. Здесь рыбы и птицы, теплая вода, побережье с камнями и соснами, пещеры, городища, болота, кимберлитовая труба, туристические тропы. Многим нравится природа, такая атмосфера, экология. Кроме того, мы сможем развить частные музеи, пекарни, рыбацкое дело. Смягчите пограничный режим - и будут здесь и деньги, и картинг, и яхтенные соревнования, и реконструкции с фестивалями», - заключает помощник депутата Гдовского районного Собрания.

Алексей Назаров

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #депутат #депутаты #граница #депутат из Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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