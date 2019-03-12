Общество

Александр Козловский представил в Москве опыт создания ТОС Псковской области

Депутат Госдумы Александр Козловский представил опыт создания территориального общественного самоуправления (ТОС) в Псковской области на собрании Общенациональной ассоциации ТОС в Мособлдуме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, главной темой мероприятия стала роль местных сообществ в решении социально-экономических и общественных вопросов развития территорий в России.

Среди участников собрания - активисты из регионов, представители власти, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. На двух дискуссионных площадках они обсуждали различные технологические решения в развитии территориального общественного самоуправления и законодательные аспекты в его деятельности.

Более 30 тысяч ТОС действуют сегодня в 79 регионах России. 16 тысяч - в городах, свыше 14 тысяч - в селах. У каждого региона своя уникальная практика.

«У нас очень хорошо работают и развиваются ТОСы. Почему? Существуют программы, где прописаны все меры поддержки. Мы постоянно с ними встречаемся. К нашим ТОСам мы привозим экспертов со всей страны. Мы ТОСы постоянно обучаем», - рассказала руководитель представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталья Кадашова.

Как отметили участники дискуссионных площадок, сегодня объединения ТОС стали голосом народа и помощником власти. Это не только факт доверия. Это принципиальный, более ответственный подход к управлению. Пример такого сотрудничества - особая форма организации ТОС в Великих Луках - институт общественных советников главы города. О его деятельности участникам собрания рассказал депутат Госдумы Александр Козловский. «Они понимают возможности бюджета и всегда выстраивают последовательность изменений», - отметил он.

Во многих регионах активисты ТОС принимают участие в формировании инициативного бюджетирования. Это помогает людям менять отношение к власти. Оно уже не иждивенческое - само население вовлечено в процесс изменения облика территорий. Следующий шаг - привлечение к общественным проектам как можно больше молодежи.

«Ведь молодежь очень внимательно смотрит, а ТОСовцы у нас - каждый человек личность. Каждый человек легенда. И когда они говорят, а они это делают на языке отца или матери, потому что жизнь знают не понаслышке. И вот очень хотелось бы, когда с молодежью работают ТОСовцы, результаты другие, в разы лучше», - сказал депутат Государственной Думы РФ, Председатель правления Общенациональной ассоциации ТОС РФ Виктор Кидяев.

Участники собрания сошлись во мнении, что для развития территориального самоуправления необходимо наладить эффективный диалог с населением. По этому пути идет и Псковская область. В регионе уже действуют более 20 ТОСов. Форму определяют сами жители в зависимости от того, как им удобнее и лучше осуществлять самоуправление.

«Могу сказать, что за столь короткий срок, а работа по созданию ТОСов начата в Псковской области меньше года назад, уже удалось достичь больших результатов. Мы с коллегами и дальше будем продолжать эту работу, посещать районы, рассказывать людям, власти, главам районам о том, что эта практика очень полезна. В первую очередь не только гражданам, но и самой власти. К решению многих проблем подключаем самых активных жителей Псковской области», - сказал депутат Государственной Думы.