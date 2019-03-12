Общество

Власти города рассмотрят возможность строительства медицинского центра в районе Овсище и ДЭУ

Вопрос об открытии кабинета врача педиатра в микрорайонах ДЭУ и Овсище обсудил глава города Иван Цецерский с депутатом по округу №13 Григорием Стороненковым и работником псковской детской поликлиники в рамках контрольного выезда, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На сегодняшний день в районе стоят на медицинском учете почти 2,5 тысячи человек. Мамы с колясками вынуждены ездить с пересадками на автобусе в поликлинику на улицу Петровскую», - сообщил Григорий Стороненков.

Работник детской поликлиники заверила политиков, что врач в таком большом расстраивающемся районе, конечно, необходим, но создать один кабинет для осмотра доктором на базе школы №3 не получится. «Прием врача педиатра - это не только один кабинет со столом. Условия лицензирования очень серьезные. Нужно предусмотреть кабинет для вакцинации, приемный кабинет, регистратуру и другие помещения, предусмотренные нормами», - сообщила работник медицинского учреждения.

По ее словам, даже под компактный медицинский центр потребуется помещение площадью примерно 800 квадратных метров. Кроме того, нужно медицинское оборудование, мебель и ремонт, а это серьезные деньги. На встрече решили, что вопрос требует гораздо более серьезной проработки.

Иван Цецерский заметил, что район активно застраивается и, чтобы найти площадь под создание медцентра, необходимо договариваться с застройщиком о предоставлении площадей в строящихся домах. Глава города сообщил, что если договариваться на этапе планирования строительства домов, никаких трудностей возникнуть не должно.

Добавим, что сегодня в микрорайоне живет около 9 тысяч человек, среди них немало молодых семей. К следующему году, после окончания строительства нескольких жилых домов, численность населения достигнет 14 тысяч человек.

На встрече также присутствовали многодетные мамы, которые согласились, что создание нового медицинского цента - это хоть и долгий, но правильный путь в решении проблемы. Однако мамы просят власти города посодействовать еще и в организации транспортных маршрутов. На данный момент напрямую до поликлиники можно добраться только на автобусе №22, который принадлежит частной транспортной компании.

Григорий Стороненков уже добился, чтобы по данному маршруту пустили два низкопольных автобуса, однако мамы с детьми заверяют, что этого недостаточно. Они согласны на то, чтобы по маршруту пустили обычные автобусы с лестницами, ведь, как говорят они сами, таскать коляски они уже привыкли. Однако пока маршрут принадлежит «Стартрансу», по маршруту №22 ходят и маленькие маршрутные автобусы, в которые поставить коляску не представляется возможным.

Глава города заверил, что обязательно займется решением данного вопроса.