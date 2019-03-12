Общество

На терртории школы №3 в Пскове появятся спортивные игровые площадки и площадки для выполнения комплекса ГТО

На территории школы №3 в районе Овсище есть два футбольных поля, однако они снабжены только воротами. В связи с активным строительством жилых домов в районе и соответственным увеличением детей глава города Иван Цецерский, депутат городской Думы по 12-му округу Григорий Стороненков и директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №3» Александр Дедов обсудили строительство стадиона на территории школы, в рамках рабочего осмотра района Овсище.

Иван Цецерский отметил, что подобные спортивные объекты находятся в разделе капитального строительства. В этом году по программе запускается ввод первых игровых площадок и площадки для выполнения комплекса ГТО на территории одной из псковских школ.

Глава города Пскова отметил, что в таком активно расстраивающемся районе хорошая спортивная площадка на территории школы просто необходима.

Также глава города заявил, что городские власти постараются поставить школу №3 в очередь на строительство как можно быстрее в связи с тем, что совсем рядом с ней скоро начнется строительство детского сада, который будет введен в эксплуатацию почти на 300 человек. Соответственно площадки и игровые поля будут нужны не только для школьников, но и для детсадовцев, заметил Иван Цецерский. В идеале построить спортивные сооружения планируется в 2020 или 2022 году.