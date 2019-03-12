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Мать найденного в Опочецком районе ребенка поблагодарила силовиков и общественность

Мать потерявшегося 10 марта в Опочецком районе мальчика, который был благополучно найден, благодаря совместным усилиям местного населения и сотрудникам силовых структур, выразила огромную благодарность всем неравнодушным людям, которые помогли спасти ее сына, 13 марта в ходе выездного приема граждан в Опочке руководителя следственного управления СК России по Псковской области Петра Крупени.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ региона, учитывая, что благодаря оперативным и слаженным действиям силовиков и местных жителей удалось предотвратить тяжкие последствия, руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня подписал приказ об объявлении благодарности наиболее активным участникам поисковых мероприятий:

• жителю деревни Боровки Опочецкого района Денису Нефедову

• жителю деревни Мартиново Опочецкого района Сергею Аксенову

• фельдшеру станции скорой медицинской помощи ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница» Наталье Максимовой

• главе сельского поселения «Глубоковская волость» Опочецкого района Леониду Луцищину

• заместителю начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Опочецкий» подполковнику полиции Руслану Трофимову

• оперуполномоченному МО МВД России «Опочецкий» лейтенанту полиции Александру Борисову

• старшему инспектору – кинологу ЦКС УМВД России по Псковской области старшему лейтенанту полиции Оксане Тимофеевой

По предварительным данным следствия в отношении ребенка не было совершено никаких преступлений – мальчик сам отошел от взрослых и потерялся.

Напомним, вечером 10 марта 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении в деревне Мартиново Опочецкого района 7-летнего мальчика. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Был создан оперативный штаб, в который вошли руководители следственного управления СК России по Псковской области и регионального УМВД России, а также прокурор района. К поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники региональных управлений Следственного комитета, МВД, Росгвардии, МЧС, всего свыше 100 человек, а также местные жители, которые оказали неоценимую помощь в поиске пропавшего ребенка.

Ситуация осложнялось тем, что с момента исчезновения мальчика прошло несколько часов, на улице стемнело, а температура воздуха опустилась до нулевой отметки.

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В результате совместных поисковых мероприятий около 2 часов ночи 11 марта пропавший ребенок был обнаружен в лесу и спасен. Поскольку у него имелись признаки переохлаждения, он был незамедлительно доставлен дежурившей все это время бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение.

На сегодняшний день его жизни и здоровью ничего не угрожает, он выписан из больницы и отправлен домой.