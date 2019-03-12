Общество

Здание бывшего псковского роддома не будет использоваться под поликлинику - Марина Гаращенко

Строительство новой поликлиники в микрорайоне Завеличье в Пскове не планируется. Об этом корреспонденту «Эхо Москвы в Пскове» сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращанко. Кроме того, по ее словам, не будут использованы для создания новой поликлиники и освободившиеся помещения старого роддома.

«После введения в строй перинатального центра мы пока здание, которое они практически освободили, никому и никуда не передаем», - заявила она.

Напомним, в последние годы все актуальнее для Пскова (а конкретно для жителей Завеличья) становится проблема доступности медуслуг. Действующая в микрорайоне поликлиника №2, по оценке экспертов, с трудом справляется с наплывом пациентов. Официально медучреждение рассчитано на обслуживание 35 тысяч человек, а население Завеличья уже перевалило за 80 тысяч. В сутки через поликлинику проходит 1,5 тысяч человек. В связи с этим прежнее руководство комитета по здравоохранению рассматривало вариант открытия нового здания поликлиники или использования для этих целей освободившиеся помещения старого роддома. Новый председатель комитета по здравоохранению Псковской области говорит о том, что теперь проблему планируют решить с помощью проекта «Бережливая поликлиника».

По словам Гаращенко, при реализации проекта «Бережливая поликлиника», «основной упор идет на первичную медико-санитарную помощь». По мнению чиновников, проект позволит сократить очереди, ускорить выполнение медицинских исследований, в том числе различных анализов, упростит запись к терапевту, другим специалистам, и позволит обслуживать гораздо больше пациентов за определенное количество времени.

«Проект «Бережливая поликлиника» будет внедрен в 2019 году в пяти медицинских организациях Псковской области: это псковская городская поликлиника и детская городская поликлиника, псковский госпиталь для ветеранов войн, городская поликлиника великолукской межрайонной больницы и островская межрайонная больница», - рассказала председатель комитета по здравоохранению региона.

Марина Гаращенко напомнила, что первый пилотный проект «Бережливой поликлиники» реализуется на базе поликлиники №1 в Пскове. «Там на первом этаже уже организована работа входной группы. Сделано все так, как положено по всем нормативам: расширенное пространство, комфортные зоны, работают инфоматы и информационное табло в полном объеме, запись доступна ко всем специалистам, организована открытая регистратура. Теперь пациенту не надо стоять в окошки регистратуры, искать кого-то, спрашивать, не надо занимать очередь», - рассказала она.

При этом чиновник подчеркнула, что бережливые технологии – это не только зоны комфортного пребывания, но и, в первую очередь, правильно выстроенная работа персонала. «Персонал должен работать, как часы, как один общий механизм», - добавила она.

Что касается здания бывшего роддома, то здесь Марина Гаращенко упомянула, что у администрации Псковской области есть планы по развитию акушерско-гинекологической службы. «Надо приходить к высоким технологиям», - заключила председатель регионального комитета по здравоохранению.