Общество

Новый магазин «Ив Роше» открывается в центре Пскова

15 марта в 11.00 для псковичей и гостей города откроет свои двери новый большой магазин известной французской косметики «Ив Роше» по адресу: Октябрьский проспект, 18 (рядом с остановкой «Дом Советов»).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском представительстве «Ив Роше», в честь открытия всем покупателям команда «Ив Роше» приготовила специальные подарки. Также в магазине будут работать лучшие консультанты «Ив Роше», которые смогут ответить на все интересующие вопросы, подробно рассказать о продуктах компании, а также провести диагностику кожи и флеш-макияж.

Первый магазин «Ив Роше» в Пскове на улице Советской, 48 открылся в августе 1996 года. Тогда он стал 29-м магазином «Ив Роше», открытым в России. Псковское представительство «Ив Роше» сегодня входит в элиту партнеров компании в России. В 2009 году в Пскове открылся еще один магазин известной французской марки в ТК «ПИК 60».

Более 60 лет эксперты марки изучают механизмы, протекающие внутри растительных клеток, и создают сбалансированные формулы, следуя мудрым решениям самой природы. Благодаря этому французская косметика марки «Ив Роше» максимально бережно ухаживает за кожей, эффективно восполняя ее потребности и надолго закрепляя результат. Цель работы специалистов - создавать по-настоящему эффективные косметические средства, как можно более полно воплощая в них полезные свойства натуральных ингредиентов. При этом компания уважительно и бережно относится к природе, скрупулезно отбирает сырье и контролирует работу поставщиков по всему миру.

Приходите в новый магазин растительной косметики «Ив Роше» и убедитесь в качестве продукции компании сами.



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