Общество

Псковичи пройдут обучение в рамках подготовки к «родительской экспертизе» питания в школах

В рамках подготовки к мониторингу качества питания в школах Пскова родители пройдут специальное обучение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», договоренность о его проведении достигнута на встрече председателя общественного проекта партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Ирины Саманчук с заместителем начальника отдела санитарного надзора областного управления Роспотребнадзора Ольгой Луценко.

Занятия для заинтересованных псковичей будут организованы в ближайшее время. Получив базовые знания для проведения «родительской экспертизы», они в составе рабочей группы проекта «Крепкая семья» отправятся с проверкой в школьные столовые. Рейды будут проходить в марте-апреле.

«Главная наша задача - совместно с родителями выработать предложения по повышению качества и безопасности пищевой продукции для наших детей, и в случае необходимости выйти с инициативой в законодательные органы власти. Я уверена, что вместе с родителями у нас получится существенно повлиять на ситуацию» - подчеркнула Саманчук.

Эти мероприятия запланированы в рамках контроля за исполнением программы «Десятилетие детства», утвержденной правительством РФ.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет - создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.