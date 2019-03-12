Псковичи пройдут обучение в рамках подготовки к «родительской экспертизе» питания в школах

В рамках подготовки к мониторингу качества питания в школах Пскова родители пройдут специальное обучение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», договоренность о его проведении достигнута на встрече председателя общественного проекта партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Ирины Саманчук с заместителем начальника отдела санитарного надзора областного управления Роспотребнадзора Ольгой Луценко.
Занятия для заинтересованных псковичей будут организованы в ближайшее время. Получив базовые знания для проведения «родительской экспертизы», они в составе рабочей группы проекта «Крепкая семья» отправятся с проверкой в школьные столовые. Рейды будут проходить в марте-апреле.
Эти мероприятия запланированы в рамках контроля за исполнением программы «Десятилетие детства», утвержденной правительством РФ.
Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет - создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.