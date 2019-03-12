Общество

Штраф 25 тыс. рублей получил конкурсный управляющий организации за нарушение закона в сфере банкротства

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе надзорных мероприятий установлено, что конкурсным управляющим МП г. Пскова «Управление Микрорайоном №15» при осуществлении деятельности допускаются нарушения требований законодательства в сфере несостоятельности (банкротства), касающиеся порядка организации и проведения собраний кредиторов, опубликования информации в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, предоставления отчетов о деятельности с недостоверной информацией.

В этой связи заместителем прокурора города в отношении конкурсного управляющего возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Псковской области конкурсный управляющий МП г. Пскова «Управление Микрорайоном №15» привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.