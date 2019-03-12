Общество

В Великих Луках пройдут «Громкие семейные чтения»

В этом году в Великих Луках в очередной раз пройдет уникальный праздник - «Громкие семейные чтения в пространстве региона». В региональных Громких семейных чтениях книги Юрия Степанова «Легенды и предания Псковщины» примут участие библиотеки городов Новосокольники, Невель, Пустошка и Великолукского района, а в Великих Луках проект поддержат 30 семей, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Старт Громких семейных чтений состоится 23 марта в 12.00. В Великих Луках они пройдут в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского.