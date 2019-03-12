Общество

Псковский городской суд удовлетворил исковые требования педагога

13 марта Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению педагогического работника – члена профсоюза к управлению Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное), сообщает пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов.

Заявитель просил суд обязать УПФР включить в общий трудовой и страховой стаж с даты назначения пенсии содержащиеся в трудовой книжке периоды работы в должности инструктора по лечебной физкультуре врачебно-физкультурного диспансера и периоды работы в должности учителя физвоспитания в средних школах.

Также в исковом заявлении содержалось требование обязать УПФР принять к зачету для конвертации пенсионных прав трудовую книжку.

По результатам рассмотрения исковых требований, исследования представленных сторонами доказательств судом было вынесено решение, которым исковые требования члена профсоюза были удовлетворены в полном объеме.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.