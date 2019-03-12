Общество

МТС запустила в Псковской области VoLTE и Wi-Fi Calling - услуги, позволяющие звонить через интернет

Теперь в Псковской области владельцы множества смартфонов, подключаясь к сети МТС, смогут звонить через сети LTE с помощью новой технологии VoLTE. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, этот способ передачи голоса по сети 4G обеспечивает почти мгновенное - менее 2 секунд - соединение с абонентом и высокое качество звука, сравнимое с разговорами с человеком на расстоянии вытянутой руки.

Аналогичная возможность при подключении к сетям Wi-Fi дает функция Wi-Fi Calling. Интернет-звонки возможны, если одна или обе технологии поддерживаются телефоном абонента.

Как это работает?

Технология VoLTE позволяет одновременно разговаривать и пользоваться 4G-интернетом, например, листать ленту в Instagram или читать новости. Wi-Fi Calling даёт возможность разговаривать по своему обычному мобильному номеру даже там, где соединение с сотовой сетью не идеальное, но есть сеть Wi-Fi, в том числе, за границей.

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями — на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.

«МТС активно развивает инновационные сервисы для удобства абонентов. Запуск Wi-Fi Calling – новая возможность совершать звонки там, где раньше это было делать неудобно: за границей или в местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение. VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения», а чистота голоса собеседника будет на самом высоком уровне, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате» – отметила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Звоня с помощью VoLTE или Wi-Fi Calling на городские номера своего города и области, помните, что набирать номер нужно в полном формате — с кодом города. Например, для того, чтобы псковичу позвонить в справочную местного автовокзала, нужно набрать +7 (811) 275-21-10 или 8(811) 275-21-10, а не просто 275-21-10. Если ваш телефон поддерживает VoLTE и вы набрали номер в неверном формате, то услышите автоответчик, который сообщит об этом.

В настоящее время технологии VoLTЕ и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony, LG и др.

Можно ли отключить услугу?

Если вы не хотите пользоваться VoLTE и Wi-Fi Calling, например, потому, что в справочнике вашего телефона записано много контактов с городскими номерами или вам неудобно набирать номера в федеральном формате — просто отключите эти функции в настройках своего смартфона. Более радикальный вариант — отключение услуги «Интернет-звонки» в приложении «Мой МТС» (то же можно сделать, введя в режиме набора номера команду *111*6*01#).

Сколько это стоит?

Звонки через VoLTE и Wi-Fi Calling стоят столько же, сколько обычные вызовы по вашему тарифу. При звонках через мобильную сеть используется мобильный интернет, который не тарифицируется.