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Общество

Псковскую швейную фабрику «Славянка» оштрафовали за нарушение трудового законодательства

14.03.2019 12:08|ПсковКомментариев: 0

За нарушение трудового законодательства Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности «Псковскую швейную фабрику "Славянка"».

Как в ведомстве сообщили Псковской Ленте Новостей, предприятие оштрафовано за то, что к исполнению трудовых обязанностей работодатель допустил работников, которые вовремя не прошли обязательного психиатрического освидетельствования. Причем эти сотрудники работали в условиях повышенной опасности (в том числе водителями, монтажниками). Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока. Работодателем нарушены сроки выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

Теги: #трудовое законодательство #штраф #трудовая инспекция #нарушения
Источник: Псковская Лента Новостей
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