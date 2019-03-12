Общество

Псковскую швейную фабрику «Славянка» оштрафовали за нарушение трудового законодательства

За нарушение трудового законодательства Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности «Псковскую швейную фабрику "Славянка"».

Как в ведомстве сообщили Псковской Ленте Новостей, предприятие оштрафовано за то, что к исполнению трудовых обязанностей работодатель допустил работников, которые вовремя не прошли обязательного психиатрического освидетельствования. Причем эти сотрудники работали в условиях повышенной опасности (в том числе водителями, монтажниками). Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока. Работодателем нарушены сроки выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.