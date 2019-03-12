Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Проведут эфир главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин.

Тема разговора - «Запрещено не уважать». Ведущие обсудят «законы Клишаса»: закон о наказании за неуважение к власти и закон о фейковых новостях, а также актуальные темы минувшей недели.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.