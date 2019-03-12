Общество

Около 140 метров трубы необходимо заменить в Псковском районе после аварии на коллекторе

Управляющая компания «Моглино» в случае нештатных ситуаций оперативно устраняет их последствия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением выступил и.о. руководителя ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских, комментируя ситуацию с аварией на коллекторе, в который поступают, в том числе, стоки резидентов.

«Проект реконструкции коллектора подразумевает определенную этапность, и она обязательно будет проводиться», - заверил он. Олег Бедских отметил, что на сегодняшний день стоки резидентов в коллектор минимальны и не превышают 1%.

Глава Псковского района Наталья Федорова добавила, что обсуждаемая аварийная ситуация находится под контролем муниципальных властей. «На сегодняшний день требуется замена труб - около 140 метров. На данном этапе обеспечиваем питьевой водой. И Моглино, и администрация Псковского района», - рассказала она.

Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский в свою очередь предложил консультационную помощь при реконструкции коллектора.