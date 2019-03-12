Общество

ПФР напоминает жителям Псковской области телефоны «горячей линии»

В отделении Пенсионного фонда России по Псковской области налажена работа единого телефона «горячей линии». Позвонив на «горячую линию» по номеру 8 800 775-7950, можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на материнский капитал и распоряжения его средствами. Во всех учреждениях ПФР области также работают телефоны «горячей линии».

Номера телефонов «горячих линий» управлений, отделов и клиентских служб Пенсионного фонда РФ по Псковской области

Район Номер телефона «горячей линии» УПФР в Бежаницком районе 8 (81141) 2-21-80 УПФР в Гдовском районе 8 (81131) 2-17-31 Клиентская служба ПФР в Дедовичском районе 8 (811 36) 9-32- 66 УПФР в Дновском районе 8 (81135) 2-82-50 Отдел ПФР в Красногородском районе 8 (81137) 2-11-37 УПФР в Куньинском районе 8 (81149) 2-18-84 УПФР в Локнянском районе 8(81139) 2-13-35 УПФР в Невельском районе 8 (81151) 2-57-10 УПФР в Новоржевском районе 8 (81143) 2-14-49 УПФР в Новосокольничском районе 8 (81144) 2-12-50 УПФР в Опочецком районе 8 (81138) 2-26-00 УПФР в Островском районе 8 (81152) 3-23-75 Клиентская служба ПФР в Палкинском районе 8 (811-45) 2-10-28 Клиентская служба ПФР в Печорском районе 8 (81148) 2-44-68 Отдел ПФР в Плюсском районе 8 (81133) 2-16-12 УПФР в Порховском районе 8 (81134) 2-38-95 Клиентская служба ПФР в Пустошкинском районе 8 (81142) 21650 Отдел ПФР в Пушкиногорском районе 8 (81146) 2-34-31 Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе 8 (81147) 2-19-06 Клиентская служба ПФР в Себежском районе 8 (81140) 2-26-57 УПФР в Стругокрасненском районе 8 (81132) 5-11-97 УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району 8 (81153) 4-69-48 4-69-25 4-69-11 Клиентская служба ПФР в Усвятском районе 8 (81150) 2-13-82 УПФР в г. Пскове и Псковском районе 8 (8112) 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81

Кроме того, получить консультацию у операторов Пенсионного Фонда РФ можно по номеру 8-800-600-44-44. Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно, звонок для жителей нашей страны бесплатный.

В соответствии с федеральным законом специалисты ПФР не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. То есть они не смогут предоставить обратившемуся информацию о размере его пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Для этого предназначен «Личный кабинет», в который можно зайти на сайте www.pfrf.ru или в приложении ПФР для мобильного телефона.

Для тех, кому удобнее задать вопрос онлайн, на сайте ПФР работает Центр консультирования. Можно направить обращение в ПФР через электронные сервисы портала.

Добавим, что специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан в группе ВКонтакте.