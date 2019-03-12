ПФР напоминает жителям Псковской области телефоны «горячей линии»

В отделении Пенсионного фонда России по Псковской области налажена работа единого телефона «горячей линии». Позвонив на «горячую линию» по номеру 8 800 775-7950, можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на материнский капитал и распоряжения его средствами. Во всех учреждениях ПФР области также работают телефоны «горячей линии».
Номера телефонов «горячих линий» управлений, отделов и клиентских служб Пенсионного фонда РФ по Псковской области
|
Район
|
Номер телефона «горячей линии»
|
УПФР в Бежаницком районе
|
8 (81141) 2-21-80
|
УПФР в Гдовском районе
|
8 (81131) 2-17-31
|
Клиентская служба ПФР в Дедовичском районе
|
8 (811 36) 9-32- 66
|
УПФР в Дновском районе
|
8 (81135) 2-82-50
|
Отдел ПФР в Красногородском районе
|
8 (81137) 2-11-37
|
УПФР в Куньинском районе
|
8 (81149) 2-18-84
|
УПФР в Локнянском районе
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8(81139) 2-13-35
|
УПФР в Невельском районе
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8 (81151) 2-57-10
|
УПФР в Новоржевском районе
|
8 (81143) 2-14-49
|
УПФР в Новосокольничском районе
|
8 (81144) 2-12-50
|
УПФР в Опочецком районе
|
8 (81138) 2-26-00
|
УПФР в Островском районе
|
8 (81152) 3-23-75
|
Клиентская служба ПФР в Палкинском районе
|
8 (811-45) 2-10-28
|
Клиентская служба ПФР в Печорском районе
|
8 (81148) 2-44-68
|
Отдел ПФР в Плюсском районе
|
8 (81133) 2-16-12
|
УПФР в Порховском районе
|
8 (81134) 2-38-95
|
Клиентская служба ПФР в Пустошкинском районе
|
8 (81142) 21650
|
Отдел ПФР в Пушкиногорском районе
|
8 (81146) 2-34-31
|
Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе
|
8 (81147) 2-19-06
|
Клиентская служба ПФР в Себежском районе
|
8 (81140) 2-26-57
|
УПФР в Стругокрасненском районе
|
8 (81132) 5-11-97
|
УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району
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8 (81153) 4-69-48 4-69-25
4-69-11
|
Клиентская служба ПФР в Усвятском районе
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8 (81150) 2-13-82
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
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8 (8112) 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81
Кроме того, получить консультацию у операторов Пенсионного Фонда РФ можно по номеру 8-800-600-44-44. Единая федеральная консультационная служба ПФР работает круглосуточно, звонок для жителей нашей страны бесплатный.
В соответствии с федеральным законом специалисты ПФР не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. То есть они не смогут предоставить обратившемуся информацию о размере его пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Для этого предназначен «Личный кабинет», в который можно зайти на сайте www.pfrf.ru или в приложении ПФР для мобильного телефона.
Для тех, кому удобнее задать вопрос онлайн, на сайте ПФР работает Центр консультирования. Можно направить обращение в ПФР через электронные сервисы портала.
Добавим, что специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан в группе ВКонтакте.