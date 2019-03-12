Общество

Жители дома на улице Дружбы в Великих Луках живут в страхе из-за угрозы взрыва газа

Жильцы дома № 7 по улице Дружбы в Великих Луках написали письмо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Великолучане уже несколько лет испытывают беспокойство от постоянной угрозы взрыва газа. Дело в том, что в одной из квартир данного дома проживают инвалиды по психическому заболеванию.





Как сообщили жильцы дома корреспонденту Псковской Ленты Новостей, проживающие в данной квартире люди неоднократно оставляли газ открытым. «Страшно понимать, что больному человеку доступно бесконтрольное использование газа», - сообщается в письме.



Также граждане сообщают, что в «нехорошую» квартиру никому не попасть, так как дверь никто не открывает. Однако сделать фото из «плохой» квартиры гражданам удалось.