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Общество

Жители дома на улице Дружбы в Великих Луках живут в страхе из-за угрозы взрыва газа

14.03.2019 14:50|ПсковКомментариев: 0

Жильцы дома № 7 по улице Дружбы в Великих Луках написали письмо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Великолучане уже несколько лет испытывают беспокойство от постоянной угрозы взрыва газа. Дело в том, что в одной из квартир данного дома проживают инвалиды по психическому заболеванию.



Как сообщили жильцы дома корреспонденту Псковской Ленты Новостей, проживающие в данной квартире люди неоднократно оставляли газ открытым. «Страшно понимать, что больному человеку доступно бесконтрольное использование газа», - сообщается в письме.

Также граждане сообщают, что в «нехорошую» квартиру никому не попасть, так как дверь никто не открывает. Однако сделать фото из «плохой» квартиры гражданам удалось.

Теги: #великие луки #ведерников
Источник: Псковская Лента Новостей
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