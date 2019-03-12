Общество

Генконсул Норвегии Даг Малмер Халворсен принял приглашение на псковскую Ганзу

Глава города Пскова Иван Цецерский сегодня, 14 марта, встретился с делегацией Генерального консульства Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в деловом разговоре приняли участие генеральный консул Королевства Норвегия Даг Малмер Халворсен, руководитель отдела прессы, культуры и информации норвежского Генконсульства в Петербурге Екатерина Лавринайтис, представитель МИД России в Пскове Владимир Спиридонов, директор Ганзейской дирекции праздников Татьяна Пустошкина и заместитель главы администрации станции Пскова Александр Коновалов.

Открывая встречу, Иван Цецерский поприветствовал консула на Псковской земле в преддверии Международных Ганзейских дней, напомнив, что три года назад это событие на высоком уровне прошло в норвежском Бергене, а также выразил надежду, что представители этого города примут участие в псковской Ганзе.

Иван Цецерский рассказал гостям, что, благодаря указу президента Путина, этому событию придан федеральный статус и выделены большие финансовые средства. «Есть проблемы, которые надо решить, в том числе связанные с ремонтом дорог, тем не менее некоторые объекты уже находятся в стадии завершения»,- рассказал глава города. Он также рассказал консулу, что ганзейское движение придало ускорение в реконструкции ряда памятников истории и важных социальных объектов. Так, более 750 млн рублей выделено на ремонт стадиона «Машиностроитель», в Пскове будет построена новая школа и как минимум пять новых детских садов, что позволит дополнительно обеспечить в Пскове тысячу новых мест для дошкольников. «На несколько миллионов рублей мы получим на финансирование ремонта кровель и фасадов домов. Под реконструкцию попали Псковский кремль и ряд церквей, хоть и не все эти объекты будут приведены в порядок к Ганзе», - перечислил Иван Цецерский.

Александр Коновалов подчеркнул, что главной целью для властей Пскова в проведении Ганзейских дней является налаживание более тесных контактов с городами-членами Ганзейского союза, и подчеркнул заинтересованность города Пскова в сотрудничестве с Норвегией.

Между тем, генеральный консул Королевства Норвегия Даг Малмер Халворсен поблагодарил власти Пскова за приглашение на Ганзу и выразил надежду, что сможет найти время в плотном графике и приехать хотя бы на день. Также он перечислил возможные направления сотрудничества Пскова с Норвегией на перспективу. В частности, большие надежды он возлагает на сотрудничество в сфере рыболовства, туризма и экотуризма, паломничества, особенно в свете того, что из Петербурга в Псков теперь ходит поезд «Ласточка», что значительно упрощает дорогу для потенциальных гостей Пскова из Норвегии.

В рамках обсуждения вопроса о заявившихся делегациях на Ганзу Иван Цецерский сообщил, что свое участие в мероприятиях подтвердили вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, консулы ряда стран Европы, заместители глав ряда российских министерств.

В заключение участники встречи обменялись памятными подарками. Так, глава Пскова вручил консулу ганзейскую ладью как символ Псковской Ганзы.

Добавим, в рамках делового визита в Псков Даг Малмер Халворсен уже поучаствовал в ряде встреч в администрации Псковской области, а также намерен побывать в ОЭЗ «Моглино» и встретиться с руководством ПсковГУ.