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Общество

С начала года в псковском городском молодежном центре 19 псковичей прошли бесплатное компьютерное тестирование

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На базе молодежного центра псковичи могут пройти бесплатное профориентационное тестирование на диагностическом компьютерном комплексе, которое позволяет определиться с выбором профессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. С начала года уже 19 псковичей прошли бесплатное компьютерное тестирование.

Результаты включают: графический профиль с результатами по каждому измеряемому тестом качеству: интересы, способности, личностные качества;

диаграмма, показывающая наиболее подходящие для учащегося направления профильного обучения;

списки наиболее подходящих профессий, сопровожденные перечнем экзаменов, необходимых для освоения профессии;

текстовые интерпретации результатов;

рекомендации по развитию, подбор тренингов. Запись на тестирование по тел. 56-41-88