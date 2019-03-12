С начала года в псковском городском молодежном центре 19 псковичей прошли бесплатное компьютерное тестирование

На базе молодежного центра псковичи могут пройти бесплатное профориентационное тестирование на диагностическом компьютерном комплексе, которое позволяет определиться с выбором профессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. С начала года уже 19 псковичей прошли бесплатное компьютерное тестирование.
Результаты включают:
- графический профиль с результатами по каждому измеряемому тестом качеству: интересы, способности, личностные качества;
- диаграмма, показывающая наиболее подходящие для учащегося направления профильного обучения;
- списки наиболее подходящих профессий, сопровожденные перечнем экзаменов, необходимых для освоения профессии;
- текстовые интерпретации результатов;
- рекомендации по развитию, подбор тренингов.
Запись на тестирование по тел. 56-41-88
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