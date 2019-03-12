Общество

Аркадий Мурылев встретится с предпринимателями Бежаницкого района

21 марта в актовом зале администрации Бежаницкого района состоится встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылева, сообщается на официальном сайте Бежаницкого района.

Основными целями встречи является осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение взаимодействия предпринимателей с органами власти, а также проведение подробного анализа проблем предпринимательства в регионе.

Аркадий Мурылев встретится с предпринимательским сообществом Бежаницкого района при участии представителей органов исполнительной власти и органов прокуратуры. Встреча состоится в 14.00.