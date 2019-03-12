Общество

Жители Писковичей побывали на виртуальной экскурсии по Крыму

В преддверии пятилетия воссоединения Крыма с Россией специалисты отделения районной библиотеки Псковского районного центра культуры провели для активных пенсионеров деревни Писковичи историческое виртуальное путешествие «…И живёт на крымских берегах, девушка по имени Россия!», сообщается на сайте Псковского района.

Присутствующие познакомились с историей Крыма, а также – с хронологией событий марта 2014 года, когда в Крыму состоялся референдум и жители проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

На вечере также звучали стихи поэта Василия Лебедева-Кумача об обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Особый интерес у присутствующих вызвал видеоролик о Крыме с высоты птичьего полета.