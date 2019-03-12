Общество

С 19 марта псковский Роспотребнадзор организует «горячую линию» по вопросам туберкулеза

Управление Роспотребнадзора по Псковской области готовится к проведению всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Об этом сообщается на сайте управления.

Именно 24 марта в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох сделал открытие возбудителя туберкулеза.

Этот день был учрежден в 1982 году по решению всемирной организации здравоохранения и международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха.

В эту памятную дату принято проводить просветительские акции, целью которых является информирование населения о туберкулезе, о последствиях заболевания. Осуществляется активное распространение информационных листовок, буклетов, посвященных профилактике туберкулеза.

В крупных городах проходят флешмобы, круглые столы, благотворительные марафоны. В организациях и учебных заведениях проходят образовательные лекции и беседы, занятия, тренинги, выступления специалистов здравоохранения, конкурсы, выставки.

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области будет организована «горячая линия» по вопросам, касающимся эпидемиологии туберкулеза. Работа «горячей линии» будет осуществляться с 19 марта по 29 марта.