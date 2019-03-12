Общество

Инспекция труда Псковского облсовпрофа помогла медику – члену профсоюза отстоять в суде право на досрочную пенсию

Дедовичский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению медицинского работника – члена профсоюза к управлению Пенсионного Фонда РФ в Порховском районе Псковской области (межрайонное). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, заявитель просил суд обязать данное УПФР включить в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в льготном исчислении как 1 год за 1 год и 3 месяца периоды работы в должности врача-терапевта в больнице социальной помощи»; работы в должности врача-терапевта в доме-интернате милосердия, а также несколько периодов прохождения курсов повышения квалификации в о время работы в должности врача-терапевта в районной больнице. Также медицинский работник просил обязать УПФР в Порховском районе Псковской области (межрайонное) назначить досрочную страховую пенсию по старости с даты обращения с заявлением.

По результатам рассмотрения исковых требований, исследования представленных сторонами доказательств судом было вынесено решение, которым исковые требования члена профсоюза были удовлетворены в полном объеме.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал руководитель Инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.