Общество

Александр Козловский участвует в съезде РСПП, который проходит в рамках XII недели Российского бизнеса

Сегодня в Москве в рамках XII Недели Российского бизнеса открылся съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в работе которого принимают участие Президент России Владимир Путин, первый заместитель председателя Правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, глава Министерства экономического развития Максим Орешкин, президент РСПП Александр Шохин и многие другие.

Псковскую область на съезде представили депутат Государственной Думы, руководитель РСПП по Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Александр Козловский, коммерческий директор предприятия «М-Конструктор» (Великие Луки) Артем Багнюк и директор электротехнического завода «Зенча-Псков» Алексей Федоров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.



Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Съезде отметил, что государственная власть видит стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, активно участвовать в реализации национальной повестки.

«На рабочей встрече под руководством Александра Николаевича Шохина и Антона Германовича Силуанова рассмотрена почти тысяча таких проектных инициатив. На их основе уже подготовлено 250 инвестиционных заявок общим объёмом 12,1 триллиона рублей. Речь идёт о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики и всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии и туризма», - сказал Владимир Путин.



Он подчеркнул, что на встрече под руководством главы РСПП Александра Шохина и министра финансов Антона Силуанова уже были рассмотрены около тысячи таких проектных инициатив.

Владимир Путин поручил правительству России существенно ускорить работу по законопроекту о поощрении и защите капиталовложений. «По ряду положений документ кардинально новый, сложный, требующий тщательного анализа всех деталей. Тем не менее, не в ущерб его качеству нужно ускорить работу, завершить ее в максимально короткие сроки, обязательно учитывая позицию бизнеса и деловых объединений», - заявил глава государства.



Отметим, что президент РФ традиционно посещает ежегодные съезды РСПП, которые проходят в рамках Недели российского бизнеса. Кроме того, по окончании съезда Владимир Путин проводит традиционную встречу с членами бюро РСПП.



Добавим, что на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) также обсудили вопросы стимулирования инвестиционной деятельности, ситуацию в строительной отрасли, экологическую ответственность бизнеса - в первую очередь в рамках внедрения наилучших доступных технологий - и нормативную база для развития цифровой экономики.