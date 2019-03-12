Общество

В Бежаницком районе построят новый мост через реку Ашевка

В Бежаницком районе приступят к строительству нового моста через реку Ашевка. В областном бюджете на 2019 год на строительство такого моста предусмотрено почти 60 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Источник: 24naville.blogspot.com

Возвести мост над Ашевкой решили на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Бежаницкого района Сергея Михеева. Эта встреча состоялась 14 марта. На ней губернатор и глава района обсудили и другие приоритетные направления работы в 2019 году. Например, в этом году в Бежаницком районе планируют полностью отремонтировать Дом Культуры.