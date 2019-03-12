Общество

Руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей приедет в Псков

15 марта 2019 года в 10.15, в стенах исторического факультета Псковского государственного университета состоится лекция руководителя исследовательских программ Фонда «Историческая память», главного редактора «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Владимира Симиндея на тему: «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.



В тот же день, в 14.30, в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва Фонд «Историческая память» (Москва) во взаимодействии с Фондом «Достоверная история» (Псков) проводят презентацию недавно выпущенных в свет изданий и встречу с читателями на тему: «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации». В ходе встречи исследователи Владимир Симиндей (Москва), Влад Богов (Рига) и Юрий Алексеев (Псков) обсудят результаты последних архивных исследований по истории Прибалтики в годы Второй мировой войны, затрагивающих и тему поведения коллаборационистов на Псковщине и других районов Лениградской области в период нацистской оккупации.



Вниманию участников встречи будут представлен выпущенный при поддержке Федерального архивного агентства России плод трехлетней работы группы историков-архивистов - двухтомный сборник документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны», а также публикации в «Журнале российских и восточноевропейских исторических исследований» и других изданиях.

