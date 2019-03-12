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Общество

В Палкинской волости состоится четвертый «Круг благотворителей»

14.03.2019 18:50|ПсковКомментариев: 0

В деревне Слопыгино Палкинской волости 15 марта в 14:00 пройдет четвертый в Псковской области «Круг благотворителей». Организатором мероприятия является Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город», сообщили Псковской Ленте Новостей в благотворительном фонде.

В этот раз на «Круге благотворителей» будет представлен проект НКО «Равные возможности», который ищет поддержки у населения Палкинской волости в приобретении мультимедийного проектора, экрана и крепления к ним для актового зала Харлапковской школы. Необходимость в проекторе продиктована использованием помещений школы, как социокультурного центра Палкинской волости. При отсутствии помещений у Дома культуры, большинство мероприятий микрорайона проходит в здании школы – указано в заявке на участие в мероприятии.

«Организаторами культурно-массовых мероприятий являются педагоги школы. Установка мультимедийного проектора позволит сделать праздники ярче, даст возможность добавить видеоряд, расширить перечень и разнообразие проводимых мероприятий» - пояснила инициатор проекта Ольга Потапова, главный специалист управления образования администрации Палкинского района, волонтер НКО «Равные возможности».

В программе мероприятия запланированы чаепитие и небольшой концерт. Место проведения – Харлапковская школа, деревня Слопыгино, Палкинская волость, 15 марта, начало в 14:00.

Сумма, необходимая для реализации проекта, 50000 рублей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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