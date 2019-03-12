Общество

В Бежаницком районе реконструируют асфальтовый завод

В Бежаницком районе реконструируют завод по производству асфальта. В модернизацию этого завода «Псковавтодор» планирует вложить около 15 миллионов рублей областных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Такое решение приняли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Бежаницкого района Сергей Михеев, на встрече в администрации Псковской области 14 марта. На этой встрече губернатор и глава района обсудили и другие приоритетные направления работы в 2019 году. Например, теперь в Бежаницком районе планируют построить новый мост через реку Ашевка.