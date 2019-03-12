Общество

Великолукские приставы реализовали арестованный автомобиль должника

Арестованный великолукскими приставами автомобиль реализован, деньги за автотранспортное средство пошли в счет погашения задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отношении жителя Великих Лук на исполнении в отделе судебных приставов находится около шести исполнительных производств. Все эти долги, в связи с его многочисленными неуплатами по кредитным платежам на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Один из таких кредитов касался автотранспортного средства должника. Великолучанин взял на себя автокредит на автомобиль марки Mitsubishi Outlander, но не оплачивал его. Судебным приставом-исполнителем ОСП Великих Лук на основании исполнительного листа, данный автомобиль был арестован.



Полученные от реализации автомобиля денежные средства, в размере 563 тысячи рублей перечислены взыскателю в счет погашения долга. Исполнительное производство окончено.

На исполнении в отеле судебных приставов Великих Лук в отношении данного должника остаётся ещё 5 исполнительных производств по которым работа и применение мер принудительного исполнения — продолжается.