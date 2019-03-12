Общество

20 марта великолучан ждет новая программа Арт-центра «Женщина в зеркале истории»: принцесса Ноктюрн

20 марта великолучан ждет новая программа Арт-центра по проекту « Женщина в зеркале истории » : принцесса Ноктюрн. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в центре.

С именем героини связана эпоха литературных салонов, наполеоновских войн, патриотизма, великих тайн, невероятного женского обаяния.



В программе принимают участие талантливые великолучане, готовые дарить радость своего творчества: ансамбль скрипачей музыкальной школы имени М. П. Мусоргского (руководитель Галина Прищепа, концертмейстер Наталья Кравченко), солисты Надежда Шаманова, Татьяна Военкова, Анна Серебрякова, учащиеся школы искусств (педагог Валентина Воронкова), Анастасия Шорохова. Ведет программу Светлана Чернышева.

Концерт состоится 20 марта в 16.00 по адресу: Великие Луки, улица Пионерская, 7, конференц-зал.