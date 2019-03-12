Общество

В учреждениях УФСИН по Псковской области прошли торжественные мероприятия по случаю 140-летия уголовно-исполнительной системы

Торжественные мероприятия, посвященные 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы, прошли во всех исправительных учреждениях Псковского региона. На праздники были приглашены сотрудники учреждений, ветераны УИС, а также представители различных силовых структур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Праздничные действия начинались с внесения флага уголовно-исполнительной системы, флага Российской Федерации и озвучивания гимна.

Так, на праздновании, в доме культуры, города Себеж, личный состав ИК-3, ИК-6 поздравил заместитель главы Себежского района Андрей Ляшкевич. В своей речи он выразил глубокую благодарность ветеранам УИС, действующим сотрудникам, пожелал здоровья и процветания их семьям. После чего вручил сотрудникам памятные медали и благодарности.

В доме культуры города Великие Луки торжество началось с церемонии приведения к присяге сотрудника, вновь поступившего на службу. Затем прозвучали поздравительные слова от руководителей учреждений, приглашенных гостей и ветеранов УИС. Продолжилось событие вручением ведомственных наград личному составу от администрации ИК-5 и СИЗО-2. Присоединились к поздравлениям и творческие коллективы города Великие Луки, продемонстрировав увлекательную концертную программу.

На мероприятии в ИК-2 сотрудников и ветеранов учреждения поздравляли с юбилеем официальные лица Псковской области и Островского района, а также коллеги, выразившие твердую уверенность, что коллектив пенитенциарного подразделения будет с честью выполнять поставленные перед ним задачи и внесет достойный вклад в укрепление уголовно-исполнительной системы России. Пожелали успехов в нелегкой службе, неиссякаемой энергии, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия всему личному составу, а также их родным и близким.