Общество

В Бежаницком районе хотят реконструировать сквер десантников

В Бежаницком районе планируют реконструировать сквер десантников. По программе формирования комфортной городской среды, на такую работу предусмотрено около 1,6 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в администрации Псковской области. Реконструкцию сквера десантников собираются провести в рамках подготовки к 20-летию подвига десантников 6-й роты, которое будет отмечаться в 2020 году.

По словам главы района Сергея Михеева, для того, чтобы провести полную реконструкцию объекта, необходимы дополнительные средства. В связи с этим Сергей Михеев обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой включить сквер в сводную заявку региона на получение федеральных средств в рамках подготовки к памятному событию. Губернатор обращение поддержал и поручил главе района детально прописать участие муниципалитета в этом вопросе.

Такое обсуждение реконструкции сквера десантников прошло 14 марта, на встрече Михаила Ведерникова и Сергея Михеева. Кроме того, в рамках встречи губернатор и глава района обсудили и другие приоритетные направления работы. Так, например, на этой встрече обсудили появление в Бежаницком районе нового автовокзала и реконструкцию железнодорожного вокзала.