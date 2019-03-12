Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Пустошкинском районе

14 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен обход жилых домов, в том числе мест проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на тему пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и бытовых электроприборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе населенных пунктов.