Общество

В Пскове повар горячего цеха в среднем зарабатывает 20 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты поваров горячего цеха в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, Повар горячего цеха в этом городе в среднем получает 20 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 37 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 30 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 23 000 рублей, Великий Новгород – 20 000 рублей, Смоленск – 20 000 рублей, Ленинградская область – 25 000 рублей в месяц.