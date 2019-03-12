Общество

Юрий Инстранкин вручил благодарственные письма участникам операции по спасению ребенка в Опочке

В МО МВД России «Опочецкий» прошла торжественная встреча с участниками поисковой операции по спасению ребенка, потерявшегося в лесу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Со словами благодарности к сотрудникам полиции, МЧС и местным жителям, принимавшим участие в прочесывании местности, обратился начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин: «Благополучный исход событий и спасение ребенка – это результат большой и слаженной работы не только представителей правоохранительных органов и спасателей, но и местных жителей. То, как они откликнулись на беду родителей, вышли ночью на поиски в лес и болото, достойно уважения».

За активное содействие органам внутренних дел региона по розыску без вести пропавшего в лесу ребенка глава УМВД вручил участникам поисков благодарственные письма УМВД России по Псковской области и ценные подарки.

С ответным словом к присутствующим обратился глава сельского поселения «Глубоковская волость» Леонид Луцышин. «Мы все понимаем: такая ситуация могла произойти в любой семье. Я рад, что на территории моего поселения проживают такие отзывчивые люди, которые не оставили соседей в беде. Но слаженность поиска зависела именно от представителей силовых структур. Благодарю начальника управления, начальника отдела города Опочки и всех полицейских».