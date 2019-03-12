Общество

Для псковских пенсионеров провели лекцию о здоровом питании

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей- детей войны» в псковском Красном Кресте в клубе «Здоровое питание» завершился первый цикл теоретических занятий по здоровому питанию. На последней лекции пожилые люди узнали об особенностях приготовления овощей, постных блюдах и важном значении вечернего приема пищи для организма человека, сообщает пресс-служба Псковского Красного Креста.

Лектор Ольга Васильева в доступной форме систематизировала и дополнила знания пожилых людей об овощах и их роли в питании человека, познакомила с технологией приготовления, обработки и способами хранения овощей. Кроме того, специалист дала несколько советов, как определять доброкачественность овощей по внешнему виду.

Раскрывая тему постного питания, преподаватель дала ответы с научной точки зрения на самые распространённые вопросы, связанные с соблюдением поста: одинаково ли полезен пост для всех? как правильно поститься? сколько следует поститься? По словам Ольги Павловны, в период поста изнурять себя голоданием крайне вредно для организма, необходимо больше кушать пищи из бобовых культур и многозерновые каши. Специалист подчеркнула, что во всем должна быть мера.

Объясняя необходимость вечернего приема пищи, Ольга Павловна обратила внимание аудитории на то, что ужин является обязательным компонентом в питании человека. И слова из пословицы о том, что ужин лучше отдать врагу, для пожилых людей не подходят. По мнению специалиста, большие перерывы в приеме пищи приводят к раздражительности и быстрой утомляемости. Преподаватель рекомендовала пожилым людям ужинать за 3-4 часа до сна. Размер порции должен быть не менее 150-200 граммов.

В заключение лекции Ольга Павловна ещё раз напомнила, что положительную энергию для своего тела человек получает из пищи. Поэтому, питание должно быть всегда сбалансированным.