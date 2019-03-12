Общество

Определен разработчик проекта благоустройства парка на проспекте Энтузиастов

Общество с ограниченной ответственностью «Модулор» стало победителем аукциона на право разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка между ул. Труда и пр. Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщается в протоколе подведения итогов электронного аукциона от 13 март, документ вечером 14 марта размещен на сайте госзакупок.

Цена контракта - 294 тыс. 562,82 рубля. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 млн 472 тыс. 814,02 рублей.

Второе место заняла заявка ООО «Инженерингстрой-Саратов» с предложением 301 тыс. 926,89 рублей. Всего было подано 5 заявок, самая большая предложенная цена контакта составила 706 тыс. 950,74 руб.

Ранее определение победителя было приостановлено по жалобе ООО «Кондор Гео». В карточке жалоб сообщается, что она рассмотрена 11 марта и признана обоснованной.

Согласно техническому заданию, в проекте необходимо предусмотреть: ремонт (замену) покрытий дорожек и площадок, устройство новых дорожек и площадок в твердом покрытии в соответствии с согласованной схемой планировочной организации земельного участка, разработанной на основе дизайн-проекта, устройство велодорожек в твердом покрытии, устройство площадки в месте установки памятника Стражам границы, установку бортовых камней вдоль дорожек и площадок, устройство освещения на опорах с размещением на них иллюминации, конструктивные решения расположения элементов обустройства (малые архитектурные формы (скамейки, урны и т.д.), ремонт (регулировку) колодцев, газовых коверов, обеспечение водоотведения, озеленение (посадку кустарников), рекультивацию газонов.