Общество

Рособрнадзор требует проверить все пункты приема экзаменов ЕГЭ в регионах

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов провел совещание с региональными министрами образования перед началом досрочного периода ЕГЭ-2019.

«Прошу проверить все экзаменационные пункты, задействованные в досрочный период. Каждый должен соответствовать требованиям санитарных норм, а также порядку проведения экзаменов. Должна быть обеспечена бесперебойная подача электроэнергии и работоспособность всего технического оборудования. Особенное внимание прошу уделить созданию комфортных условий для детей-инвалидов, сдающих ЕГЭ», - цитирует С.Кравцова пресс-служба Рособрнадзора.

Он также поручил вести системный контроль за подготовкой и ходом экзаменов.

При этом в пресс-службе отмечают, что субъекты, в которых во время прошлогодней кампании ЕГЭ было зафиксировано большое количество нарушений порядка проведения экзаменов, будут находиться «под особым контролем».

В рамках мониторинга готовности к проведению ЕГЭ с 15 по 19 апреля Рособрнадзор планирует дополнительные совещания в отдельных регионах.

Расписание ЕГЭ было зарегистрировано в Минюсте накануне (с 2018 года оформляется совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора).

Как сообщалось ранее, в 2019 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной - с 27 мая по 1 июля.

На участие в ЕГЭ в 2019 году подали заявления свыше 779 тыс. человек, это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.