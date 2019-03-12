Общество

Отбор участников на танцевальный фестиваль «Без_предел» состоится 19 апреля в Пскове

Отбор участников на танцевальный фестиваль «Без_предел» пройдет 19 апреля в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре Пскова.



Отбор начнется в 16.00. Выступать коллективы будут в хронологическом порядке: в той очередности, в которой они записывались на фестиваль. По итогам в финал выйдет не больше 15 команд.

Напомним, фестиваль будет разделён на два дня: 19 апреля в псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова пройдет отбор шоу, а 20 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдут финальные выступления и батлы.

Подать заявку на нужную номинацию можно в официальной группе фестиваля ВКонтакте (Номинации и регистрация в информации группы), возможно заполнить заявку на участие в псковском городском молодежном центре (М. Горького,15) или прислать заявку на электронную почту с пометкой «БЕЗ_ПРЕДЕЛ 2019»: pgmc-pskov@mail.ru, указав в заявке: ФИО, номинацию, дату рождения, телефон и e-mail (для сольных танцоров) или ФИО руководителя, телефон руководителя, номинацию (для коллективов).

Организаторами танцевального фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» выступят: псковский городской молодёжный центр, Школа танцев «Dance Family» и хип-хоп Центр «Хоть Отбавляй».

Участникам необходимо ознакомиться с положением фестиваля, которое можно найти на сайте молодежного центра.