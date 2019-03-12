Общество

В «Единой России» предложили расширить список оснований для получения ипотечных каникул

Перечень оснований, по которым банки будут обязаны вводить ипотечные каникулы для заемщиков, должен быть максимально широким и включать в себя не только потерю работы, но и вторую беременность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», об этом заявила член общественного совета партийного проекта «Крепкая семья», депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова в ходе заседания внутрипартийной дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека» на тему «Доступная ипотека – шаг к семейному благополучию».

«До 25 марта в Государственную Думу должны быть внесены законопроекты, которые будут касаться ипотечных каникул и продления сроков субсидирования процентной ставки до 6% для лиц, у которых родился второй ребенок. Что касается ипотечных каникул, то мы, депутаты, будем смотреть, как в законопроекте будут описываться случаи их предоставления. И нужно предложить одной из причин для получения ипотечных каникул - повторную беременность. Ведь в настоящее время обладатели ипотеки крайне редко планируют вторую и последующую беременности только потому, что хотят как можно быстрее погасить этот кредит», - сообщила Цыбизова.

Напомним, в феврале в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал разработать для защиты людей, выплачивающих ипотеку дополнительные законодательные гарантии. «Предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее», - заявил глава государства.

«Семьи, в том числе молодые и вновь создаваемые, пытаются устроить свой быт, улучшить жилищные условия, и ипотека для них – первоочередной инструмент решения этого вопроса. Мы, безусловно, поддерживаем инициативу по расширению списка оснований для получения ипотечных каникул», - отметила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», координатор партпроекта «Крепкая семья» в Псковской области Елена Полонская.

В ближайшее время, сообщила она, псковские активисты проекта «Крепкая семья» намерены представить федеральным кураторам свои предложения, касающиеся «ипотечных каникул». «Необходимо обратить особое внимание на семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и на тех людей, которые в силу тяжелого заболевания не могут в полной мере обеспечить свою семью, как это делали прежде. Также нужно предусмотреть отсрочку по платежам для матерей, которые после развода оказались в затруднительном положении, им надо дать возможность «встать на ноги», - уточнила Полонская.