Общество

В Псковской области проходит акция «Внимание! Розыск!», направленная на поиск дезертиров

С 1 по 31 марта военной комендатурой Псковского гарнизона совместно с военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, военной прокуратурой Псковского гарнизона, УМВД по Псковской области и другими правоохранительными органами проводится акция «Внимание! Розыск!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военной комендатуре, в рамках данной акции проводятся мероприятия по розыску и задержанию военнослужащих, совершивших самовольное оставление воинской части (места службы), а также находящихся в розыске за совершение преступлений (осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений военнослужащих, скрывшихся от органов предварительного расследования или суда, а также совершивших побег из-под стражи).

Сообщается, что самовольное оставление части военнослужащим является преступлением против военной службы, предусмотренного ст. 337 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Общественная опасность рассматриваемого преступления определяется тем, что военнослужащий, совершая самовольное оставление части или места службы, на тот или иной отрезок времени уклоняется от выполнения возложенных на него обязанностей военной службы, нарушает установленный порядок пребывания на военной службе, ставит себя вне воинского коллектива. Даже кратковременное отсутствие военнослужащего на службе может отрицательно повлиять на выполнение повседневных задач боевой подготовки, поставленных перед подразделением, частью, кораблем. Случаи продолжительного уклонения от военной службы представляют собой прямое нарушение военнослужащим своего конституционного долга защищать Отечество.

Военная комендатура является территориальным органом военной полиции. В ходе проведения розыскных мероприятий осуществляется взаимодействие с военными следственными органами, органами военной прокуратуры и с территориальными органами МВД России.

Военнослужащим, находящимся на территории Псковской области, совершившим самовольное оставление части, предлагается добровольно обратиться в военную комендатуру Псковского гарнизона, по адресу: г. Псков, улица Гражданская, 3. Сообщения о преступлениях в военной комендатуре принимаются круглосуточно по телефону дежурной части: 8 (8112) 73-81-33.