Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2019 год

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля. Как передает РИА Новости, это следует из приказа министерства просвещения РФ и Рособрнадзора, который опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу Минпросвещения, основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. Выпускники 11-х классов будут сдавать:

27 мая - географию и литературу,

29 мая - математику,

31 мая - историю и химию,

3 июня - русский язык,

5 июня - письменную часть по иностранным языкам и физику,

7 и 8 июня - устную часть по иностранным языкам,

10 июня - обществознание,

13 июня - биологию и информатику.

Резервные дни предусмотрены с 17 июня по 1 июля.

Также из документа следует, что досрочный период сдачи ЕГЭ в 2019 году пройдет с 20 марта по 10 апреля, дополнительный период - с 3 по 20 сентября.

Выпускники 2019 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в резервный день, получат возможность участвовать в аттестации по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Этими же приказами утверждены продолжительность проведения экзаменов и перечень дополнительных средств обучения, которые можно иметь при себе на экзаменах по различным предметам. Они остались без изменения по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в текущем году ЕГЭ в Псковской области будут сдавать 3 тыс 237 человек. На территории региона организовано 37 пунктов проведения экзаменов.