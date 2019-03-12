Общество

С марта по апрель улететь из Пскова в Москву и обратно можно по минимальным тарифам

С марта по апрель 2019 года пассажиры авиакомпании «Азимут» смогут по минимальным тарифам летать из Пскова в Москву и из Москвы в Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе авиакомпании. Таким образом, из Пскова в Москву отправиться на самолете фирмы будет стоить столько же, сколько и в обратном направлении, - от 888 рублей.

Источник: azimuth.aero

Кроме того, в компании отметили, что это стоимость билета, в которую не входят аэропортовые и государственные сборы в одном направлении. Возможны ограничения на некоторые даты вылета.

Купить авиабилеты без дополнительных сборов и узнать расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика.