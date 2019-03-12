Общество

За основу псковского Ганзейского знака будет взят эскиз художника Игоря Шаймарданова

В Пскове прошло совещание по обсуждению эскизов памятного Ганзейского знака. В обсуждении приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский, представители Общественной Палаты города Пскова, архитектор Владимир Шуляковский, председатель Союза художников Псковской области Виктор Лысюк и авторитетный архитектор Борис Пославский, а также театральный художник из Санкт-Петербурга Игорь Шаймарданов и скульптор из Республики Беларусь Игорь Голубев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, Иван Цецерский подчеркнул, что до Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове, остается очень мало времени, а споры вокруг Ганзейского знака не утихают, поэтому необходимо прийти к одному общему мнению, выбрать за основу макет и его доработать и согласовать.

В ходе встречи участники высказывали различные мнения по вариации Ганзейского знака, обсуждали материалы, из которых он может быть изготовлен. Также были высказаны идеи по цветовому решению, рассматривались различные символы, ассоциирующиеся с Псковом. Прозвучали пожелания сделать его антивандальным.

Архитектор Владимир Шуляковский высказал идею, что Ганзейский знак должен составлять единое целое и гармонично смотреться с постаментом, на котором будет установлен.

По итогам совещания за основу Ганзейского знака был принято решение взять эскиз Игоря Шаймарданова - русская ладья на волнах, но детали доработать. Участники встречи сошлись во мнении, что данный проект, как никакой другой, олицетворяет образ Пскова. В представленном эскизе русская ладья держится на «волнах истории» - они изображены в виде рукописных листов, на которых рассказывается «о славных страницах истории Пскова и России». Ганзейский знак передает ощущение движения и пути, что, в свою очередь, связано со слоганом Псковских ганзейских дней «Путь навстречу».